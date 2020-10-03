«Такое нечасто случалось в XXI веке»: Пашинян обратился к армянам из-за боев в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации. Он заявил, что конфликт с Азербайджаном беспрецедентный. По его словам, враг направляет в бой десятки самолетов и сотни беспилотников.

«Уже неделя, как армянский народ в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика) сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке. Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое нечасто случалось в XXI веке в других концах света: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха», — приводит слова Пашиняна ТАСС.

Армянский премьер отметил, что в военные действия вовлечены наемники, террористы и спецназ Турции. Приказы отдают около 150 высокопоставленных турецких военных, командующих из Азербайджана.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван сможет сесть за стол переговоров с Баку только после защиты мирных граждан от внешней агрессии.

«При внешней агрессии задача номер один — защитить население от нападения. После этого только возможно говорить о переговорах. В нынешних условиях широкомасштабной агрессии я уверенно могу сказать, что народ Карабаха не сдастся», — написал он в Facebook.

Противостояние армянских и азербайджанских военных продолжается с 27 сентября. Стороны пока не собираются объявлять перемирие и обвиняют друг друга в обострении конфликта в Нагорном Карабахе. Турция открыто поддерживает Баку, а другие страны призывают враждующие страны сложить оружие.