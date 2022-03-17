«Такое клеймо прикрепляется». Отношение западных СМИ к жителям Донбасса объяснили

В России нельзя увидеть никаких проявлений антиукраинских настроений или высказываний против граждан Украины. Такое мнение в эфире «360» выразил политолог Юрий Светов.

«Я бы сказал, что даже когда говорят о Зеленском, присутствует некий элемент жалости», — сказал эксперт.

При этом он указал на то, что русофобию на Украине достаточно давно уже «подняли и разогнали до немыслимого градуса».

«Все эти восемь лет я смотрел, что пишут, говорят и показывают западные СМИ о Донбассе. Там их называли пророссийские сепаратисты — ни мужчины, ни женщины, ни дети, никто, просто пророссийские сепаратисты. Такое клеймо прикрепляется», — пояснил Светов.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что в большинстве регионов Украины сложилась искусственная русофобия. Кроме того, он предположил, что в скором времени она полностью исчезнет из повестки.