29 июня 2023, 12:35
«Такое без косяка не вкурить». Захарова жестко высмеяла Зеленского после предложения заставить всех учить английский
Захарова оценила идею Зеленского сделать английский языком международного общения Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла желание президента Украины Владимира Зеленского сделать английский языком международного общения в стране. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что это произошло сразу после того, как украинский лидер предложил легализовать марихуану.
«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить. Видимо, регистрацию однополых браков оставили на сладкое — ближе к Рождеству», — иронично отметила официальный представитель МИД.
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Зеленский также внес в Раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Украинский лидер попытался убедить общественность, что населению долгое время навязывали российскую идеологию во многих сферах жизни, в том числе и в праздниках.
Тем не менее, как считают эксперты, это продуманный американцами план по развалу православия как такового. Зеленский же демонстрирует себя как безбожника и беззаконника.
Под публикацией Захаровой подписчики оставили множество комментариев, в которых отметили, что не понимают действий Зеленского.
«Реальный то ли дурак, то ли идиот… Что это даст в итоге-то? Даты исправляет — абы исправить»;
«Издевается», — комментировали люди.
Ранее Зеленский сделал другое своеобразное заявление. Украинский президент сказал, что Россия должна просить принятия Украины в НАТО.
Владимир Зеленский
Мария Захарова
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