Мир 29 июня 2023, 12:35 «Такое без косяка не вкурить». Захарова жестко высмеяла Зеленского после предложения заставить всех учить английский Захарова оценила идею Зеленского сделать английский языком международного общения Украины Freepik

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла желание президента Украины Владимира Зеленского сделать английский языком международного общения в стране. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что это произошло сразу после того, как украинский лидер предложил легализовать марихуану.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить. Видимо, регистрацию однополых браков оставили на сладкое — ближе к Рождеству», — иронично отметила официальный представитель МИД.

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Зеленский также внес в Раду законопроект о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Украинский лидер попытался убедить общественность, что населению долгое время навязывали российскую идеологию во многих сферах жизни, в том числе и в праздниках.

Тем не менее, как считают эксперты, это продуманный американцами план по развалу православия как такового. Зеленский же демонстрирует себя как безбожника и беззаконника.

Под публикацией Захаровой подписчики оставили множество комментариев, в которых отметили, что не понимают действий Зеленского.

«Реальный то ли дурак, то ли идиот… Что это даст в итоге-то? Даты исправляет — абы исправить»;

«Издевается», — комментировали люди.

Ранее Зеленский сделал другое своеобразное заявление. Украинский президент сказал, что Россия должна просить принятия Украины в НАТО.