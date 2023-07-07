Эксклюзив 07 июля 2023, 01:30 «Таких компаний много». Украинский политик Бородин заявил о возможной связи «Конти-Рус» с финансированием ВСУ Кондитерскую фабрику «Конти-Рус» проверят на предмет финансирования ВСУ РИА «Новости»

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Глава федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией, украинский бизнесмен Виталий Бородин обратился с заявлением в Генпрокуратуру на предмет проверки владельцев курской кондитерской фабрики «Конти-Рус». Он считает, что предприятие может быть связано с финансированием ВСУ. На чем основаны эти предположения, политик рассказал в интервью «360».

«У нас много таких компаний на территории России, владельцами которых являются олигархи, приближенные к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Эти люди, когда началась СВО, поставили во главу бизнеса подставных лиц, которые якобы не имеют к Украине никакого отношения», — заявил политик.

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В частности, проведенное силами агентства расследование показало, что фактическими владельцами курской кондитерской фабрики «Конти-Рус» являются Борис Колесников и его супруга, хотя по документам главой предприятия значится некая Елена Симоненко.

«Мы посмотрели эти группы компаний и установили такой факт, что гендиректор этой компании Симоненко Елена — она с Колесниковым работает давно, начинала менеджером и потом доросла до замдиректора, потом до директора — стала и она на сегодняшний день номинальным владельцем. А фактически владельцем является Колесников», — предположил Бородин.

Это стало поводом для обращения в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку компании, предприятия которой находятся в Курске, Липецкой и Ивановской областях.

Еще один момент, обратил внимание глава агентства, это кредиты, полученные данными предприятиями на развитие бизнеса. И тут надо понять, использовались эти кредиты по назначению или на другие цели.

Ранее член Общественной палаты Армен Гаспарян обратился в Следственный комитет с просьбой проверить правнучку советского летчика-испытателя на предмет возможного финансирования СБУ.