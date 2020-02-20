Политолог подчеркнул, что для большинства белорусов «полицай» является тяжелейшим оскорблением.

«У Светланы Александровны есть жизненная позиция, которая выражается в отрицании всего советского прошлого, в том числе той части белорусской истории, которая связана с Советским Союзом. Поэтому она искренне считает Беларусь страной полицаев», — отметил он.

Зимовский указал на отсутствие официальной реакции белорусских властей.

«Официальной реакции нет, и, я полагаю, не будет. Некоторое время назад, было дело, Лукашенко намекнул, что есть, мол, всякие лауреаты, которые выливают на Беларусь ушаты грязи, хотя в лицо Алексиевич он такого и не говорил. С другой стороны, нобелевский лауреат в Беларуси один, и это Алексиевич», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что во время немецкой оккупации «около 150 тысяч белорусов служили во вспомогательной полиции и охранных частях». В то же время партизанами стали около полумиллиона человек.

«Белорусские полицаи являются в Беларуси объектом исторической ненависти. Это и в литературе, и в кинематографе отражено. Таким словом до сих пор можно глубоко оскорбить человека, а в местных деревнях подобное, как правило, кончается жестоким мордобоем. Лукашенко несколько раз отказывался переименовать белорусскую милицию в полицию, мотивируя, это тем, я цитирую, что „вы знаете, как у нас в народе относятся к полицаям“. А тут вдруг вся страна оказалась литературно оскорбленной. В таких случаях нехорошо сидеть, да отмалчиваться», — отметил Зимовский.