Мир 23 мая 2023, 12:00 Такие никогда не выигрывали. Президент Республики Сербской нелестно отозвался о Зеленском Президент Республики Сербской Додик заявил, что у Владимира Зеленского нет авторитета РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не в силах остановить конфликт, потому что действует по указанию извне. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил об этом в эфире ATV.

Он рассказал о беседе с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым о поляризации мира, ситуации в Республике Сербской и на Украине. Милорад Додик сказал, что ему объяснили мотивы проведения спецоперации. По его словам, Россия не хотела конфликта, но ей пришлось защищать свой народ и идентичность.

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«Мы хотим скорейшего окончания конфликта, но, несомненно, у Владимира Зеленского нет авторитета, о политике ему говорят. Такие люди никогда не выигрывали для своего народа», — сказал президент.

США намеренно затянули конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил турецкий журналист Абдулла Мурадоглу. Он предупредил, что Белый дом применил ту же тактику, что и на Корейском полуострове.