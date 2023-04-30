Мир 30 апреля 2023, 01:04 Такера Карлсона в эфире Fox News заменит молодой темнокожий ведущий Mirror: Такера Карлсона в эфире Fox News заменили молодым ведущим Лоуренсом Джонсом РИА «Новости»

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Молодой темнокожий телеведущий Лоуренс Джонс займет место Такера Карлсона в эфире Fox News. Его появление ожидается в эфире 1 мая, когда шоу Карлсона переименуют в Fox News Tonight, написало издание Mirror.

Зрители уже назвали 30-летнего ведущего звездой американского телевидения. В 15 лет Джонс пришел работать волонтером в предвыборной кампании Барака Обамы. Позже он стал самым молодым темнокожим ведущим кабельного новостного шоу в американской истории. Лоуренс Джонс также работал спецрепортером Fox & Friends и ездил по всей стране, освещая громкие новости.

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Известный телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший американские власти, покинул телеканал Fox News. Руководство Fox News заявило, что это решение было обоюдным. Причины ухода телеведущего не назвали.

После ухода с канала Fox News Карлсон записал видеообращение, которое в Twitter посмотрели более 62 миллионов раз. Данный показатель в полтора раза выше, чем у ролика американского президента Джо Байдена с объявлением о выдвижении на второй срок.