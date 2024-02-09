Мир 09 февраля 2024, 00:21 Такер Карлсон выложил в соцсети первое фото с интервью с Путиным РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон выложил в социальную сеть Instagram* первый снимок, сделанный во время интервью президентом России Владимиром Путиным. На фотографии собеседники находятся в представительском кабинете Кремля.

Карлсон пришел на интервью с российским президентом в строгом костюме и в полосатом галстуке. Путин выбрал сдержанный однотонный галстук.

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Между журналистом и российским главой — небольшой журнальный столик. Рядом с Карлсоном стоит стакан воды, рядом с Путиным — белый термос, который он часто использует на мероприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в термосе чай для главы государства.

Интервью Такера Карлсона всколыхнуло общественность на Западе. Искусственный интеллект «Жириновский» пояснил, что выход материала будет «похоронами глобальной лжи».

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