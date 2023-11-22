Мир 22 ноября 2023, 20:26 Такер Карлсон сравнил с культом смерти позицию главы Минфина США по Украине Журналист Такер Карлсон раскритиковал главу Минфина США за слова об Украине РИА «Новости»

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Журналист Такер Карлсон резко раскритиковал позицию главы Минфина США Джанет Йеллен, призвавшей продолжать поддержку Украины. Свое мнение относительно ее высказываний он опубликовал в соцсети X.

«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое?» — возмутился Карлсон.

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Журналист признался, что его поражает восторг Йеллен от происходящего, несмотря на гибель людей.

«То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — подчеркнул он.

По прогнозу Карлсона, на Украине уже буквально заканчиваются мужчины, и страна не победит, поэтому следует прекратить ее поддержку.

«Если вы вообще разумный человек <…>, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка», — резюмировал Карлсон.

Тем, кто поддерживает оказание помощи Украине, что способствует затягиваю конфликта, журналист посоветовал задаться вопросом, почему они занимают такую позицию.