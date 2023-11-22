22 ноября 2023, 20:26
Такер Карлсон сравнил с культом смерти позицию главы Минфина США по Украине
Журналист Такер Карлсон раскритиковал главу Минфина США за слова об Украине
Журналист Такер Карлсон резко раскритиковал позицию главы Минфина США Джанет Йеллен, призвавшей продолжать поддержку Украины. Свое мнение относительно ее высказываний он опубликовал в соцсети X.
«Когда люди, определяющие политический курс США, когда министр финансов Джанет Йеллен вчера объявила, что мы должны продолжать эту войну <…> Что это такое?» — возмутился Карлсон.
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Журналист признался, что его поражает восторг Йеллен от происходящего, несмотря на гибель людей.
«То, что вы видите, — это культ смерти! Именно так. Не обманывайтесь на этот счет», — подчеркнул он.
По прогнозу Карлсона, на Украине уже буквально заканчиваются мужчины, и страна не победит, поэтому следует прекратить ее поддержку.
«Если вы вообще разумный человек <…>, вы поймете, что из этого ничего не выйдет, кроме продления человеческих страданий. Точка», — резюмировал Карлсон.
Тем, кто поддерживает оказание помощи Украине, что способствует затягиваю конфликта, журналист посоветовал задаться вопросом, почему они занимают такую позицию.
США
ВСУ
Украина
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