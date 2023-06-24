24 июня 2023, 11:29
Такер Карлсон рассказал американцам о «русской теории заговора»
Журналист Карлсон: Белый дом пытается списать ситуацию в США на теории заговора из России
Власти США пытаются списать ситуацию в стране на теории заговора из России. С таким заявлением выступил известный телеведущий Такер Карлсон в новом эпизоде своего шоу в Twitter.
В качестве примера он привел полет в самолете, пассажиры которого сначала не обращают внимания на усиливающийся запах дыма, а затем начинают паниковать.
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«Вы <…> подзываете бортпроводницу. „В салоне дым!“ — говорите вы <…>. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом. <…> Это опасная теория заговора, которую придумали русские», — отметил экс-ведущий Fox News и призвал прекратить распространять дезинформацию.
Журналист подчеркнул, что подобный сценарий наглядно описывает жизнь американцев.
По его словам, граждане США чувствуют, что происходит что-то очень нехорошее, но власти этого не признают.
Ранее Карлсон выпустил следующий эпизод своего шоу, несмотря на недовольство Fox News.
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