Мир 23 апреля 2024, 01:44 Такер Карлсон призвал осудить гонения Украины на церковь Такер Карлсон призвал США прекратить финансирование тирании на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский тележурналист Такер Карлсон призвал законодателей США остановить гонения на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и прекратить финансирование «тирании на Украине». Об этом он заявил в новом выпуске своего ток-шоу.

Карлсон взял интервью у адвоката УПЦ, канадского юриста Роберта Амстердама, который отметил, что на Украине «нет намека на демократию».

Реклама

По словам журналиста, это постыдное деяние. И об этом он прямо заявил спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который называет себя христианином. Карлсон спросил его, как он может оплачивать преследование верующих УПЦ на Украине деньгами американских налогоплательщиков.

Журналист также задался вопросом, почему христианские законодатели в США не могут выступить против «построения тирании».

Амстердам, в свою очередь, заявил, что власти Украины смогли убедить американцев в том, что «ничего с УПЦ не происходит».

Юрист обвинил США в режиссировании большей части нападок на церковь, которую в силу «духовной связи с Россией» стали воспринимать как угрозу.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о запрете Украинской Православной Церкви.