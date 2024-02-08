Мир 08 февраля 2024, 16:58 Такер Карлсон покинул Россию после интервью с Путиным Mash: журналист Карлсон улетел из России ночным авиарейсом через Белград РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон ночью вылетел из России. Он прибыл в аэропорт Шереметьево и сел в самолет, следующий рейсом Москва — Белград. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, авиалайнер вылетел 8 февраля в 04:15 по московскому времени. Авторы статьи прикрепили фотографию с Карлсоном, стоящим в салоне самолета. В издании добавили, что параллельно с полетом вышел анонс интервью с президентом Владимиром Путиным — беседу опубликуют ночью 9 февраля.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что видеозапись разместят на официальном сайте Кремля, а также приложат к ней транскрипт на русском и английском языках. Точную дату публикации он не озвучил, но отметил, что беседу обнародуют после выпуска на ресурсах Карлсона.

Политолог Владимир Волох предположил, что американский журналист будет задавать Путину вопросы, связанные с ситуацией на Украине. Карлсон также попросит президента рассказать о выборах в России и отношениях страны с Европой, подчеркнул эксперт.