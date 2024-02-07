Мир 07 февраля 2024, 14:40 Такер Карлсон оказался в базе украинского «Миротворца» Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» РИА «Новости»

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Американский журналист Такер Карлсон оказался в базе украинского ресурса «Миротворец». Его обвинили в манипуляции общественно значимой информацией.

Бывшего ведущего Fox News внесли туда еще в июне 2023. На сайте «Миротворца» указано, что 54-летний Карлсон якобы участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. С поездкой американского журналиста в Россию внесение в список никак не связано.

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Карлсон приехал в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина 6 февраля. Американец входит в число наиболее видных правых, критикующих поддержку Украины со стороны США. Перед общением с Путиным журналист настаивал, что важно понять взгляды российского лидера.

Интервью могут опубликовать 8 февраля. Коллега журналиста Алекс Джонс рассказал, что беседа с президентом России заняла у Карлсона два часа. Западные цензоры заметно нервничают перед выходом материала.