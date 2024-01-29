Мир 29 января 2024, 07:28 Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов, призвавших бомбить Иран Журналист Карлсон назвал призывающих атаковать Иран сенаторов душевнобольными РИА «Новости»

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Призвавшие атаковать Иран сенатор от Техаса Джон Корнин и сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм являются душевнобольными. Об этом в социальной сети X написал известный журналист Такер Карлсон.

Журналист опубликовал скриншоты с призывами Корнина и Грэма и дал им свою оценку: «Чертовы душевнобольные».

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Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал военную базу США в Иордании. В результате удара погибли трое военных, еще 34 пострадали.

Американский президент Джо Байден отмечал, что к атаке причастны члены радикальных группировок. По его словам, они также промышляли в Ираке и Сирии при непосредственной поддержке Ирана. Байден обещал, что ответственность неминуемо настигнет всех виновных.

После этого Грэм призвал Байдена атаковать Иран в качестве сдерживания будущей агрессии и возмездия за гибель военнослужащих.