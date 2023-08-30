Мир 30 августа 2023, 14:02 Такер Карлсон назвал главную причину ненависти США к России Журналист Карлсон: США стали ненавидеть Россию из-за христианской веры Википедия

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США стали питать ненависть к России из-за христианской веры. По этой же причине американское руководство недолюбливает Венгрию. Об этом заявил американский ведущий Такер Карлсон во время речи в Будапеште. Такое заявление он опубликовал на своей странице в Х (бывший Twitter).

«Они ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна», — указал Карлсон.

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По его словам, Соединенные Штаты терпеть не могут государства, в основе которых лежат христианские заповеди. По этой же причине США ненавидят Россию. Белый дом считает наличие таких стран на европейской территории оскорбительным.

Такера Карлсона отстранили от эфира Fox News в апреле 2023 года за громкие высказывания. Руководство телеканала не смутили высокие рейтинги программ с телеведущим. После этого журналист открыл шоу в социальной сети Х (бывший Twitter), где начал критиковать администрацию президента США Джо Байдена. Карлсон продолжил делать выпуски вопреки критике бывшего работодателя.