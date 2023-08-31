Мир 31 августа 2023, 07:20 Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией Журналист Такер Карлсон: в 2024 году США начнут войну с Россией РИА «Новости»

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США начнут полномасштабную войну против России в 2024 году, чтобы администрация Джо Байдена сумела удержать власть в стране. Об этом в эфире YouTube-канала радиоведущего Адама Короллы заявил известный журналист Такер Карлсон.

«Белый дом хочет войны с Россией. В следующем году грядет именно горячая война. Мне не кажется, что США победят, но это уже отдельный вопрос. Это исключительно политическая мера, им нужно инициировать боевые действия, чтобы прибрать к рукам исключительные полномочия военного времени и одержать победу», — сказал он.

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Карлсон выразил мнение, что криминализация действий администрации Байдена привела к тому, что сохранение власти стало единственным выходом для нынешнего американского истеблишмента.

«Они преследуют Дональда Трампа. Байден и его приближенные уже встали на путь, при котором свернуть в сторону в случае поражения невозможно. Поэтому совершенно легко ракеты упадут в условной Польше и США начнут войну», — добавил журналист.

Также он отметил, что США стали единственной стороной, способной добиться предотвращения новой мировой войны, ценой которого станет жизнь всего человечества на планете.