«Такая страсть». Российский блогер включил американцам песни о Дне Победы

Российский блогер Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, пересказал американцам историю Дня Победы и включил им несколько военных песен. Молодые жители США растрогались, их реакция попала в ролик на YouTube-канале GlebaTV.

«Каждый год 9 мая начиная с 1945-го это наш День Победы. Мы потеряли 25 миллионов человек, почти каждая семья», — рассказал блогер.

Американцы сильно поразились этому. Также они не смогли с одного раза назвать участников Второй мировой войны, только после подсказки сказали, что страны воевали против Германии.

«Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят [в старшей школе] только то, что считают нужным», — признался один из собеседников блогера.

Маврин поставил американцам песню Льва Лещенко «День Победы». Его товарищи из США оценили композицию: «Это очень мощно, чувствуется», «Такая страсть в этой музыке, мне нравится». А еще они заявили, что песня показывает силу России.

Молодые люди даже зааплодировали. Они поблагодарили блогера за то, что он поделился с ними композицией. Также жители США обратили внимание на множество различий с их культурой.

После Маврин поставил еще несколько песен: «Идет солдат по городу» в исполнении Алексея Гомана и группы «Блестящие», кавер «Темная ночь» от Басты. Американцы высоко оценили их, отметив глубокий смысл и сильные тексты песен. По их словам, эти музыкальные композиции вызывают слезы. Теперь американцы хотят побывать в России.