В Китае маленький ребенок повел себя человечнее, чем многие взрослые. Двухлетняя девочка заботливо прикрыла уши собаке — чтобы та не испугалась шума взрывающихся петард.

Дело тут в примере, который подала мать ребенка. Во время фейерверков она всегда уверяла, что бояться нечего, и пыталась защитить дочь от резких звуков.

Поэтому, услышав неприятный шум, девочка быстро сориентировалась и нашла, как позаботиться о представителе братьев наших меньших.