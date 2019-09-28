Так выглядит «изоляция России»: в ООН выстроилась очередь пообщаться с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась в Facebook фотографией из кулуаров Генассамблеи ООН. Чтобы поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, в коридоре ООН выстроилась длинная очередь.

«Обожаю наблюдать за „изоляцией России“», — подписала снимок Захарова.

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После этого импровизированного приема Лавров дал пресс-конференцию. Зал, где проходило мероприятие, тоже был забит до отказа. Открывая пресс-конференцию, Лавров поблагодарил собравшихся за их искренний интерес к международной политике России.

Выступая в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров с трибуны международной организации раскритиковал США. По словам российского министра, Запад стремится пересмотреть сложившиеся нормы международного права.