Мир 21 февраля 2023, 16:56 «Так вам и надо». Медведев оценил последствия для США после приостановки ДСНВ Зампред Совбеза Медведев: Штаты с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили Unsplash

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановкой участия в СНВ-3 Россия ответила на «бездарную антироссийскую» политику США. Об этом он написал в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«США получили по заслугам за тупую антироссийскую политику. Нельзя воевать с Россией, делая вид, что с вопросами по стратегической стабильности все в порядке. Так вам и надо!» — заявил Медведев.

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Во вторник, 21 февраля, президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ.

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Глава государства назвал театром абсурда требования НАТО вернуть инспекцию альянса на российские ядерные оборонные проекты РФ в рамках договора СНВ-3. Путин подчеркнул, что приостановка участия России продлится до тех пор, пока не станет ясен совокупный ударный арсенал НАТО.

ДСНВ — это договор о сокращении ядерного арсенала до 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Россия и США подписали его в 2010 году.