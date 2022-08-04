Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в совещании глав МИД формата Россия — АСЕАН в Камбодже. Кадры, на которых его окружили коллеги из других стран, показала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Телеведущая отметила, что собравшиеся дипломаты пожали друг другу руки в знак сотрудничества.

«Так, по мнению Запада, выглядит „изоляция России“», — иронично заметила Скабеева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что «самоизоляция Запада от России продолжилась в Камбодже». На встрече обсудят задачи укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В графике Лаврова, кроме совещания формата Россия — АСЕАН, — встречи с министрами иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ). Главе российского МИД также предстоят двусторонние встречи.