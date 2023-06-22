22 июня 2023, 21:51
«Так и останется комиком». Зеленского высмеяли в США за попытки оправдать провал контрнаступления ВСУ
Читатели Newsweek высмеяли Зеленского за попытку оправдаться за провал наступления ВСУ
Президента Украины Владимира Зеленского подняли на смех читатели издания Newsweek за попытку оправдать неудачи контрнаступления ВСУ нехваткой оружия. По мнению пользователей, украинский лидер «как был комиком, так им и останется».
Ранее Зеленский в одном из интервью признал, что боевые действия идут не так, как ему хотелось бы. Он также снова потребовал поставки истребителей F-16 и гарантии безопасности от НАТО.
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«Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так», «А чего еще ждать от „наступления“ без прикрытия с воздуха, ПВО, РЭБ, но с дорогостоящей и неэффективной техникой НАТО?», «Он как был комиком, так им и останется», написали пользователи.
Еще один комментатор предположил, что в скором времени «от Украины вообще ничего не останется, а НАТО заплатит за причиненную разруху».
Другой читатель заметил, что у России одна из лучших оборонительных армий в мире.
«Их доктрина разрабатывалась после Второй мировой войны и основана на тактических отступлениях за ряды укреплений», — написал комментатор, заметив, что эта оборонная доктрина держится до сих пор.
Читатели китайского издания «Гуанча» в обсуждении заявления президента России Владимира Путина о замедлении украинского контрнаступления после существенных потерь ВСУ указали на изменения в поведении Зеленского. Один из комментаторов заметил, что глава Украины перестал показывать волнение и теперь выглядит более сдержанным, что говорит о его невозможности двигаться дальше. Читатели предположили, что для Киева будет разумным выбором создание условий для мирных переговоров, а не попытки контрнаступления.
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