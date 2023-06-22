Мир 22 июня 2023, 21:51 «Так и останется комиком». Зеленского высмеяли в США за попытки оправдать провал контрнаступления ВСУ Читатели Newsweek высмеяли Зеленского за попытку оправдаться за провал наступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Президента Украины Владимира Зеленского подняли на смех читатели издания Newsweek за попытку оправдать неудачи контрнаступления ВСУ нехваткой оружия. По мнению пользователей, украинский лидер «как был комиком, так им и останется».

Ранее Зеленский в одном из интервью признал, что боевые действия идут не так, как ему хотелось бы. Он также снова потребовал поставки истребителей F-16 и гарантии безопасности от НАТО.

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«Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так», «А чего еще ждать от „наступления“ без прикрытия с воздуха, ПВО, РЭБ, но с дорогостоящей и неэффективной техникой НАТО?», «Он как был комиком, так им и останется», написали пользователи.

Еще один комментатор предположил, что в скором времени «от Украины вообще ничего не останется, а НАТО заплатит за причиненную разруху».

Другой читатель заметил, что у России одна из лучших оборонительных армий в мире.

«Их доктрина разрабатывалась после Второй мировой войны и основана на тактических отступлениях за ряды укреплений», — написал комментатор, заметив, что эта оборонная доктрина держится до сих пор.

Читатели китайского издания «Гуанча» в обсуждении заявления президента России Владимира Путина о замедлении украинского контрнаступления после существенных потерь ВСУ указали на изменения в поведении Зеленского. Один из комментаторов заметил, что глава Украины перестал показывать волнение и теперь выглядит более сдержанным, что говорит о его невозможности двигаться дальше. Читатели предположили, что для Киева будет разумным выбором создание условий для мирных переговоров, а не попытки контрнаступления.