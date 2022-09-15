Тайваньский вопрос стал для Джо Байдена краеугольным камнем в отношениях с сенатом и Китаем | 360°

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Тайваньский вопрос стал для Джо Байдена краеугольным камнем в отношениях с сенатом и Китаем

«Коммерсант»: из-за статуса Тайваня президент США испортит отношения с парламентом или КНР

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Президент США Джо Байден оказался перед выбором из-за предстоящего голосования в сенате по статусу Тайваня. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Американскому лидеру придется подписать законопроект, чтобы не портить отношения с двумя партиями.

Если же Байден наложит вето на документ, то избежит нового обострения отношений с КНР. Китай уже выразил протест, страна рассматривает этот документ как вмешательство в свои внутренние дела.

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Комитет по международным отношениям сената США поддержал большинством голосов двухпартийный законопроект, который нацелен на то, чтобы прояснить текущую политику Соединенных Штатов в отношении Тайваня.

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«Нам нужно четко видеть, с чем мы сталкиваемся. Точно так же, как нам нужно быть прямолинейными в своем ответе», — отметил глава комитета и один из инициаторов документа — сенатор-демократ Боб Менендес.

В рамках законопроекта сенаторы предлагают выделить 4,5 миллиарда долларов на помощь Тайваню за четыре года. Также документ предусматривает присвоение ему статуса важного союзника США, не входящего в НАТО. Кроме того, законопроект предполагает поддержку участия острова в международной политике и торговле.

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