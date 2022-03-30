Тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил свидетельство жизни на Марсе
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг нашел на Марсе трехкилометровую пирамиду
Уфолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил трехкилометровую пирамиду на Марсе. Он назвал ее доказательством существования внеземных цивилизаций, написало издание Planet Today.
Свое «исследование» уфолог провел с помощью сервиса сервиса Google Earth, написало ИА Nation News. Уорринг утверждает, что обнаруженная им пирамида находится в 166 километрах над Дорса Бревиа на Марсе. Пирамида имеет четыре грани, а в высоту может достигать трех километров.
Инопланетяне строили пирамиду не сами, а при помощи роботов, наделенных искусственным интеллектом, заявил Уорринг.