Мир 19 мая 2023, 07:09 Тайваньский политик предупредил о высокой цене за помощь США Бывший министр обороны Тайваня Фэн: остров заплатит большую цену за военную помощь США Unsplash

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Бесплатная военная помощь Соединенных Штатов дорого обойдется Тайваню. С таким предостережением выступил бывший глава оборонного ведомства острова Фэн Шикуань, сообщила газета China Morning Post.

Политик отказался пояснить, о какой цене идет речь. Отвечая на вопрос о возможной войне, экс-министр сказал: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор».

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США намерены выделить Тайваню оружие на сумму 500 миллионов долларов. В общей сложности пакет военной помощи острову предусматривает один миллиард долларов. Оружие передадут по ускоренной процедуре, то есть из имеющихся запасов, сообщило агентство Bloomberg.

Новой виток обострения ситуации вокруг Тайваня произошел в августе 2022 года из-за приезда занимавшей пост спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайские власти осудили визит политика, поскольку считают остров одной из своих провинций. КНР расценила такой шаг Штатов поддержкой тайваньского сепаратизма и провела вблизи острова большие военные учения.

Востоковед Кирилл Котков высказал мнение, что Китай не нападет на Тайвань, пока остов находится под защитой США.