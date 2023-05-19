19 мая 2023, 07:09
Тайваньский политик предупредил о высокой цене за помощь США
Бывший министр обороны Тайваня Фэн: остров заплатит большую цену за военную помощь США
Бесплатная военная помощь Соединенных Штатов дорого обойдется Тайваню. С таким предостережением выступил бывший глава оборонного ведомства острова Фэн Шикуань, сообщила газета China Morning Post.
Политик отказался пояснить, о какой цене идет речь. Отвечая на вопрос о возможной войне, экс-министр сказал: «Я уверен, что мы не будем настолько глупы и что будет какой-то выбор».
Реклама
США намерены выделить Тайваню оружие на сумму 500 миллионов долларов. В общей сложности пакет военной помощи острову предусматривает один миллиард долларов. Оружие передадут по ускоренной процедуре, то есть из имеющихся запасов, сообщило агентство Bloomberg.
Новой виток обострения ситуации вокруг Тайваня произошел в августе 2022 года из-за приезда занимавшей пост спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайские власти осудили визит политика, поскольку считают остров одной из своих провинций. КНР расценила такой шаг Штатов поддержкой тайваньского сепаратизма и провела вблизи острова большие военные учения.
Востоковед Кирилл Котков высказал мнение, что Китай не нападет на Тайвань, пока остов находится под защитой США.
США
Тайвань
Реклама
Реклама