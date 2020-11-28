Тайваньские депутаты закидали премьера кишками из-за американской свинины. Видео

Депутаты парламента Тайваня отреагировали на отмену запрета на импорт американской свинины в духе современных художников-акционистов. Они забросали премьера страны свиными кишками и другой требухой, после чего началась потасовка. Видео «кишечной» баталии разошлось по Сети.

На кадрах видно, что страсти в тайваньском парламенте разгорелись нешуточные. Помощники премьера своими телами закрывали главу правительства от летящих в него свиных внутренностей.

Правительство Тайваня в конце лета решило снять эмбарго с импорта американского мяса, чтобы заключить с Соединенными Штатами двустороннее торговое соглашение. В американское мясо добавляют стимулятор роста рактопамин. Этот препарат запрещен на Тайване.

Решение Кабмина Тайваня вызвало возмущение в рядах оппозиции и местных фермеров. Против отмены запрета выступили и отдельные жители страны, которые считают рактопамин опасным.

Глава правительства Су Чжэньчан приехал в парламент, чтобы отчитаться по этому вопросу. Парламентарии от оппозиции принесли на заседание свиную требуху и начали ей закидывать трибуну еще до начала выступления премьера, которого обвинили в двуличности. Раньше он был ярым противником ввоза американского мяса.