Угрозу цунами объявили на Тайване из-за мощного землетрясения | 360°

Мир 18 сентября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Угрозу цунами объявили на Тайване из-за мощного землетрясения USGS: угрозу цунами объявили на Тайване из-за землетрясения магнитудой 7,2 балла Twitter

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Острову Тайвань грозит цунами из-за мощного землетрясения магнитудой 7,2 балла. Об этом предупредила Геологическая служба США (USGS).

Последствия землетрясения на Тайване / Twitter Последствия землетрясения на Тайване / Twitter Последствия землетрясения на Тайване / Twitter

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Подземные толчки зафиксировали в 06:44 по местному времени (09:44 по московскому). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в 85 километрах восточнее района Юйцзин. Возникла угроза цунами. Официально о пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Пользователи социальных сетей начали размещать видео с места происшествия. В кадр попал стоящий на станции многотонный поезд, который начало шатать в разные стороны.

На одном из снимков запечатлели полностью разрушенное здание, которое под действием толчков просто обвалилось на бок.

Четыре дня назад Тайвань также потрясло от землетрясения магнитудой 5,3 балла. Тогда эпицентр толчков залегал на глубине 23 километра под морским дном в 55 километрах от населенного пункта Тайдаун, сообщало издание «Утро.ру».

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