Блинкен назвал военные учения Китая в районе Тайваня эскалацией

Военные учения Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе привели к росту напряженности в регионе. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на заседании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по региональному блоку.

В своем заявлении глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в ходе учений армия Китая выпустила 12 баллистических ракет, которые упали в воду. При этом власти Японии отметили, что пять снарядов оказалось на территории морской экономической зоны страны, что вызывает серьезные вопросы.

«Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию», — привело слова Блинкена РИА «Новости».

Глава Госдепартамента подчеркнул, что военный авианосец Ronald Reagan останется в регионе для наблюдения за развитием ситуации.

Минобороны Китая начало военные учения в после несогласованного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По официальным данным, китайский флот занял шесть участков акватории и открыл стрельбу. Мероприятие продлится до воскресенья, 7 августа. На этот срок власти Китая закрыли морское и воздушное пространство для судов и гражданских самолетов.