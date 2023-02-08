Мир 08 февраля 2023, 04:10 Тайвань запустил ракету, способную достичь центра Китая SCMP: Тайвань испытал ракету, способную достичь центральных городов Китая РИА «Новости»

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Тайваньцы провели испытания ракеты, дальность которой может достигать 1200 километров. Это приблизительное расстояние от острова до восточных и центральных городов Китая. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Ракета класса „земля-земля“ представляет собой версию Hsiung Feng IIE увеличенной дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 1,2 тысячи километров — например, таких как китайские города Циндао или Ухань», — говорится в статье.

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Разработкой крылатой ракеты занимался Чжуншаньский институт науки и технологий, который также работает над созданием пяти типов беспилотников. В планах у Тайваня — создать парк БПЛА и повысить способность военных вести наблюдение.

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Эти шаги Тайвань предпринял на фоне все более активных воздушных и морских операций Народно-освободительной армии Китая вокруг острова в последние месяцы. В январе тайваньские военные несколько раз фиксировали приближение к острову китайских летательных аппаратов и кораблей.