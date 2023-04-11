Мир 11 апреля 2023, 10:29 Тайвань заметил приближение 91 летательного аппарата ВС Китая к острову Военные Тайваня зафиксировали приближение 91 летательного аппарата ВС Китая к острову Википедия

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Военные Тайваня за последние 24 часа зафиксировали в прилегающем к острову районе 91 самолет и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом тайваньское оборонное ведомство сообщило на своей странице в Twitter, написал ТАСС.

«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 по московскому времени) в районе Тайваня были обнаружены 91 летательный аппарат и 12 кораблей НОАК», — сказано в сообщении.

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По данным военных, 54 летательных аппарата зашли за так называемую срединную линию Тайваньского пролива. Таким образом самолеты очутились в юго-восточном и юго-западном секторах опознавательной зоны ПВО острова. Речь идет об истребителях, самолетах радиолокационной разведки, бомбардировщиках и беспилотнике КНР.

Ведомство добавило, что вокруг Тайваня сейчас все еще остаются восемь кораблей НОАК.

«Мы продолжим внимательно следить за их перемещениями», — подчеркнули представители острова.

Накануне НОАК заявила об окончании патрулирования и учений «Объединенный острый меч» вокруг Тайваня. Мероприятия проходили с 8 по 10 апреля.