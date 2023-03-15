Мир 15 марта 2023, 05:17 Тайвань заявил о приближении к острову 28 китайских летательных аппаратов Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову 28 летательных аппаратов НОАК РИА «Новости»

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Минобороны Тайваня заявило о приближении к острову 28 летательных аппаратов и четырех кораблях Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 28 летательных аппаратов и четыре корабля НОАК», — говорится в сообщении.

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Согласно сведениям Минобороны острова, 16 воздушных судов пересекли срединную линию Тайваньского пролива или заходили в опознавательную зону ПВО. В частности, это истребители Су-30, J-11 («Цзянь-11»), J-16 («Цзянь-16»), а также самолет радиолокационной разведки Y-8 («Юнь-8»), разведывательный БПЛА BZK-005, вертолет WZ-7 и авиакомплекс дальнего радиолокационного обнаружения.

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Военные Тайваня подняли воздушный патруль, развернули ЗРК и распространили радиопредупреждения в ответ на действия Китая.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен двигаться в сторону процесса воссоединения с Тайванем. По его словам, надо предпринять усилия для мирного развития отношения между двумя берегами Тайваньского пролива.