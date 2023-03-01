Мир 01 марта 2023, 05:24 Тайвань зафиксировал приближение к острову самолетов и кораблей армии Китая Минобороны Тайваня за сутки отследило вблизи острова 25 самолет и три корабля ВМС КНР Pxhere

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Вооруженные силы Тайваня зафиксировали в районе острова за минувшие сутки три корабля, а также 25 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Сообщение об этом размещено сайте оборонного ведомства Тайваня.

«Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 по московскому времени) около Тайваня были обнаружены 25 самолетов и три корабля НОАК», — говорится в заявлении Минобороны острова.

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Тайваньские вооруженные силы, как указано в сообщении, «следят за ситуацией». В состоянии повышенной боевой готовности находятся авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы.

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Как уточняется в заявлении оборонного ведомства Тайваня, в зону опознавания ПВО острова с юго-запада вошли 19 многоцелевых истребителей J-10 НОАК.

В феврале китайские власти попросили перестать некоторые страны подливать масло в огонь украинского конфликта и не делать заявления, что «сегодня — Украина, завтра — Тайвань».

Тайвань с 1949 года управляется самостоятельной администрацией. Китай считает его одной из своих провинций, однако местные власти с этим не согласны. Ситуация вокруг Тайваня накалилась после визита на остров летом 2022 года Нэнси Пелоси. Тогда она находилась в должности спикера Палаты представителей Конгресса США. После этого визита НОАК начала серьезные маневры рядом с Тайванем.