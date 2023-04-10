Мир 10 апреля 2023, 08:42 Тайвань зафиксировал приближение к острову 70 летательных аппаратов Китая Тайвань заявил о появлении около острова 70 летательных аппаратов и 11 кораблей армии КНР flickr

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Вооруженные силы Тайваня в понедельник зафиксировали появление в прилегающем к острову морском районе 11 кораблей и 70 летательных аппаратов китайской армии. Об этом сообщило оборонное ведомство острова на своем официальном сайте.

«По состоянию на 6:00 по местному времени силы противовоздушной обороны обнаружили 11 кораблей и 70 летательных аппаратов НОАК», — отметили в Минобороны Тайваня.

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Ведомство утверждает, что из этой группировки 35 летательных аппаратов оказались в зоне действия юго-восточного и юго-западного секторов опознавательной зоны ПВО Тайваня.

По предварительной информации, среди них были самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, разведывательно-ударный беспилотник CH-4, самолет радиолокационной разведки Y-8, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9, истребители J-10, J-15, J-11, J-16 и Су-30.

В ответ войска Тайваня развернули зенитные ракетные комплексы, распространили радиопредупреждения и подняли в воздух патрульную авиацию.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол предположил, что Китай попытается взять Тайвань под контроль мирным путем.