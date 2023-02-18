Мир 18 февраля 2023, 12:06 Тайвань зафиксировал приближение к острову 24 самолетов армии КНР Минобороны Тайваня: к острову за сутки приблизились 24 самолета и четыре корабля армии КНР Википедия

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Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и четырех кораблей китайской армии. Об этом сообщила пресс-служба тайваньского министерства обороны.

«Вокруг Тайваня находились четыре корабля и 24 летательных аппарата китайской армии. Ситуация под контролем, наземные зенитные ракетные комплексы приведены в полную боевую готовность», — отметили в ведомстве.

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Согласно информации Минобороны, в юго-западной части острова в зону действия систем противовоздушной обороны вошли истребители J-10, J-11 и J-16, военные беспилотники BZK-005 и CH-4, а также самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

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Ранее стало известно, что 18 февраля впервые за последние три года в Тайвань прибыла делегация из материковой части Китая. Шестеро представителей администрации Шанхая прилетели в Тайбэй, где они примут участие в фестивале фонарей.

Также сообщалось, что на следующей неделе Белый дом проведет секретные переговоры с МИД Тайваня в Вашингтоне.