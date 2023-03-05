Мир 05 марта 2023, 11:04 Тайвань зафиксировал появление в регионе 13 самолетов китайской армии Минобороны Тайваня отследило за сутки 13 самолетов и три корабля ВМС КНР около острова Википедия

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Вооруженные силы Тайваня за прошлые сутки зафиксировали рядом с островом 13 самолетов и три военных корабля китайской армии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны острова.

Конкретные данные о типах кораблей и самолетов не сообщается. Ведомство подчеркнуло, что военная техника Китая не пересекла линию Тайваньского пролива.

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Вооруженные силы Тайваня в ответ развернули зенитные ракетные комплексы, распространили радиопредупреждения и подняли в небо воздушный патруль.

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Китайские военные регулярно патрулируют акваторию в районе Тайваня. Напряженность вокруг острова выросла в августе 2022 года, после визита спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, несмотря на четкий протест со стороны властей КНР.

Правительство Китая опубликовало документ, в котором поставило себе задачу решительно бороться против независимости Тайваня в 2023 году.