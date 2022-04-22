Тайвань увеличил дальность полета своих крылатых ракет вдвое

Тайвань планирует начать массовый выпуск модернизированных крылатых ракет наземного базирования дальностью полета 1200 км, сообщил ТАСС со ссылкой на Sankei Shimbun.

Ракеты были кардинально модернизированы, дальность полета увеличена вдвое. Они смогут уничтожать командные пункты, инфраструктуру и аэродромы, достигая даже Шанхая. Предполагается, что в случае военного конфликта Тайвань будет использовать ракеты для ударов по войскам КНР на побережье.

Накануне стало известно об испытании Китаем новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21, аналога российских комплексов «Кинжал» и «Циркон». Она может поразить даже американский авианосец. В свою очередь США активизировали взаимодействие с союзниками в Тихом океане — Австралией, Японией и Новой Зеландией.

Ранее эксперты отмечали, что Тайвань может стать разменной монетой в геополитических играх Запада — американцы намерены настроить Китай против России, манипулируя ситуацией с Тайванем. Госдеп США уже предостерег КНР от помощи российским военным, сообщило РИА ФАН.