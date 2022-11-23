Мир 23 ноября 2022, 09:25 Тайвань сообщил о приближении к острову истребителей и кораблей КНР Минобороны Тайваня сообщило о приближении к острову истребителей, кораблей и вертолета КНР Википедия

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Министерство обороны Тайваня зафиксировало 23 ноября в регионе, прилегающем к острову, четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также военный вертолет и два истребителя. Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«Сегодня, к 06:00 утра (01:00 по московскому времени — прим. ред.), вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК», — сказано в заявлении.

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В Минобороны Тайваня добавили, что два истребителя J-16 во время маневров зашли в опознавательную зону ПВО острова на юго-западном участке, а к востоку от Тайваня ведомство зафиксировано палубный противолодочный вертолет Ка-28. Тайваньские военные распространяли в ответ радиопредупреждения, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

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Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пэлоси в Тайбэй 2 и 3 августа. КНР выступала против такой поездки Пэлоси, но Штаты это предупреждение проигнорировали. После этой истории НОАК стала регулярно проводить военные учения рядом с Тайванем.