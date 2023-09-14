14 сентября 2023, 09:25
Тайвань резко ответил Илону Маску, назвавшему остров частью Китая
Глава МИД Тайваня заявил назвавшему остров частью КНР Маску, что он не продается
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, назвавшего остров частью Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!» — твердо заявил Ву.
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Министр посоветовал Маску обратиться к Китаю с просьбой разблокировать для граждан соцсеть X (бывший Twitter), принадлежащую предпринимателю. Ву указал, что из-за цензуры в стране нет западных сетей.
Глава МИД Тайваня также затронул вопрос украинского кризиса и косвенно обвинил Маска в срыве атаки ВСУ.
«Возможно, он думает, что запрещать что-то — хорошая политика. Например, отключить Starlink, чтобы сорвать атаку Украины против России», — высказался Ву.
Reuters напомнило, что Маск принял участие в подкасте All In, где отметил, что одним из векторов китайской политикой является воссоединение с КНР с Тайванем.
«С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее США уличили Маска в попытках повлиять на события украинского кризиса. Причиной этому стали громкие заявления миллиардера по урегулированию конфликта.
Кроме того, он заявил о невозможности включения спутниковой связи Starlink над Крымским полуостровом. По словам Маска, это связано с антироссийскими санкциями США. Но многие западные политики разглядели в таком жесте попытку сорвать наступление ВСУ на полуостров.
Илон Маск
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Тайвань
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