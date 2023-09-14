Мир 14 сентября 2023, 09:25 Тайвань резко ответил Илону Маску, назвавшему остров частью Китая Глава МИД Тайваня заявил назвавшему остров частью КНР Маску, что он не продается Unsplash

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Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, назвавшего остров частью Китая. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Послушайте, Тайвань не является частью КНР и уж точно не продается!» — твердо заявил Ву.

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Министр посоветовал Маску обратиться к Китаю с просьбой разблокировать для граждан соцсеть X (бывший Twitter), принадлежащую предпринимателю. Ву указал, что из-за цензуры в стране нет западных сетей.

Глава МИД Тайваня также затронул вопрос украинского кризиса и косвенно обвинил Маска в срыве атаки ВСУ.

«Возможно, он думает, что запрещать что-то — хорошая политика. Например, отключить Starlink, чтобы сорвать атаку Украины против России», — высказался Ву.

Reuters напомнило, что Маск принял участие в подкасте All In, где отметил, что одним из векторов китайской политикой является воссоединение с КНР с Тайванем.

«С их точки зрения, возможно, это аналог Гавайев или чего-то в этом роде, как неотъемлемая часть Китая», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее США уличили Маска в попытках повлиять на события украинского кризиса. Причиной этому стали громкие заявления миллиардера по урегулированию конфликта.

Кроме того, он заявил о невозможности включения спутниковой связи Starlink над Крымским полуостровом. По словам Маска, это связано с антироссийскими санкциями США. Но многие западные политики разглядели в таком жесте попытку сорвать наступление ВСУ на полуостров.