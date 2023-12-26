26 декабря 2023, 18:29
Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию
Минэкономики Тайваня расширит ограничения на экспорт товаров в РФ с 25 января
Министерство экономики Тайваня расширит ограничения на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 25 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.
В список экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров. Речь идет об электронных компонентах, а том числе микросхемах, телекоммуникационном оборудовании, лазерах и навигационных системах.
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Тайвань поддержал антироссийские санкции после начала спецоперации. Весной 2022 года Минэкономики страны запретило поставлять в Россию и Белоруссию процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников. В январе 2023 года власти расширили список ограничений и включили в него позиции, связанные с веществами ядерной энергетики.
Власти Южной Кореи тоже введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство страны ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, станков, тяжелой строительной техники и деталей самолетов.
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