Мир 26 декабря 2023, 18:29 Тайвань расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию Минэкономики Тайваня расширит ограничения на экспорт товаров в РФ с 25 января Unsplash

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Министерство экономики Тайваня расширит ограничения на поставки товаров в Россию и Белоруссию с 25 января. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В список экспортного контроля попали 45 видов высокотехнологичных товаров. Речь идет об электронных компонентах, а том числе микросхемах, телекоммуникационном оборудовании, лазерах и навигационных системах.

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Тайвань поддержал антироссийские санкции после начала спецоперации. Весной 2022 года Минэкономики страны запретило поставлять в Россию и Белоруссию процессоры, чипы памяти и оборудование для производства полупроводников. В январе 2023 года власти расширили список ограничений и включили в него позиции, связанные с веществами ядерной энергетики.

Власти Южной Кореи тоже введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство страны ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, станков, тяжелой строительной техники и деталей самолетов.