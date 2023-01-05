Мир 05 января 2023, 07:53 Тайвань расширил ограничения на экспорт в Россию Власти Тайваня расширили список ограничений на поставки товаров в Россию Unsplash

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Тайвань увеличил перечень высокотехнологичных товаров, запрещенных к поставкам в Россию и Белоруссию. Об этом говорится на официальном сайте министерства экономики островного государства.

В обновленном списке находятся 52 наименования товаров. В их числе продукция, связанная с машиностроением, химикатами и ядерной энергетикой.

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«Эти меры необходимы для исключения экспорта технологий и товаров двойного назначения, которые возможно применить в военных целях», — сказано в заявлении ведомства.

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Новые ограничения экспорта уже вступили в силу. Министерство призвало поставщиков проверять перечень и соблюдать положения законодательства об экспортном контроле перед проведением сделок с Россией и Белоруссией.

После начала специальной операции власти Тайваня запретили поставку в Россию ряда чипов и микросхем. В частности, ограничения коснулось техники со скорость передачи данных между компонентами более 25 мегабайт в секунду, тактовой частотой выше 25 мегагерц, разрядностью более 32 бит или пяти гигафлопс.