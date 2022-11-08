Тайвань предупредил о вторжении КНР «в самое ближайшее время» | 360°

Мир 08 ноября 2022, 22:22 Тайвань предупредил о вторжении КНР «в самое ближайшее время» Президент Тайваня Цай Инвэнь предрек скорое вторжение КНР на остров Публичное достояние

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Вторжение КНР на Тайвань может произойти в самое ближайшее время. Таким прогнозом поделился президент Тайваня Цай Инвэнь. Он отметил, что это «не просто слова», сообщило американское издание интернет-издание The Atlantic.

В начале августа отношения Китая и Тайваня серьезно обострилась после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. После несогласованного прилета американского политика официальные власти Китая объявили о старте крупных военных учений вокруг Тайваня.

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Ранее президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если КНР попытается повлиять на статус острова силовыми способами.

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Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США должны прекратить поставлять оружие Тайваню. Он указал, что Соединенным Штатам нужно перестать допускать новые ошибки в этом вопросе.

Компартия Китая одобрила внесение в свой устав поправок о противодействии независимости Тайваня. В документе прописаны намерения КНР пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за независимость островного государства.