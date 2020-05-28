Тайвань поможет жителям Гонконга, убегающим от преследования Китая
Руководство Тайваня пообещало предоставить жилье и помочь с работой гонконгцам, которые бегут от авторитарного коммунистического режима Китая. Об этом сообщила «Русская планета».
По данным издания, в законодательстве Тайваня не прописаны нормы, которые позволяют предоставить помощь протестующим гонконгцам. Представительный орган уже готовит соответствующий документ. Отмечается, что это решение Тайваня еще больше осложнит его отношения с Китаем.