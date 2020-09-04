Тайвань отверг причастность к крушению китайского истребителя Су-35

На опубликованных кадрах видно упавший около домов горящий самолет. В подписи к кадрам говорится, что система ПВО Тайваня сбила самолет ВВС Китая после вторжения в свое пространство.

Между тем журналисты сообщили, что большинство сообщений о том, что китайский самолет был сбит, поступает из индийских аккаунтов.

«Из индийских аккаунтов в Twitter появляется множество предположений о том, что Тайвань сбил самолет НОАК. Министерство обороны Тайваня ответило, что это фейковые новости».

Министерство обороны Тайваня отрицает свою причастность к крушению. Комментариев от военных Китая нет.

Отношения между Индией и Китаем снова обострились несколько дней назад. Причиной стали новые обвинения со стороны Нью-Дели в перемещении китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо, где несколько месяцев назад произошли столкновения.