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    04 сентября 2020, 13:26

    Тайвань отверг причастность к крушению китайского истребителя Су-35

    Анатолий Минкин

    Изображение горящего истребителя Су-35, предположительно принадлежавшего Китаю, разошлось в социальных сетях с информацией, что его сбила ПВО Тайваня. По другим данным, борт разбился из-за технической неполадки в автономном районе Гуанси на границе с Вьетнамом. Об этом сообщило издание Times Now News.

    На опубликованных кадрах видно упавший около домов горящий самолет. В подписи к кадрам говорится, что система ПВО Тайваня сбила самолет ВВС Китая после вторжения в свое пространство.

    Между тем журналисты сообщили, что большинство сообщений о том, что китайский самолет был сбит, поступает из индийских аккаунтов.

    «Из индийских аккаунтов в Twitter появляется множество предположений о том, что Тайвань сбил самолет НОАК. Министерство обороны Тайваня ответило, что это фейковые новости».

    Министерство обороны Тайваня отрицает свою причастность к крушению. Комментариев от военных Китая нет.

    Отношения между Индией и Китаем снова обострились несколько дней назад. Причиной стали новые обвинения со стороны Нью-Дели в перемещении китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо, где несколько месяцев назад произошли столкновения.

    Новости SMI.FM