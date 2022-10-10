Тайвань отказался идти на компромисс в вопросах суверенитета | 360°

Мир 10 октября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

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Viber Тайвань отказался идти на компромисс в вопросах суверенитета Глава администрации Инвэнь: Тайвань не пойдет на компромиссы в вопросах свободы Википедия

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Жители Тайваня не согласятся на какие-либо компромиссы в вопросе демократических свобод и государственного суверенитета. Об этом информационному агентству CNA заявила руководитель администрации острова Цай Инвэнь.

«Согласие между народом Тайваня и всеми политическими партиями основано на том, что в вопросах наших жизненных ценностей и защиты суверенитета нет возможности для компромиссов», — заявила она.

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Инвэнь подчеркнула, что противостояние с Китаем не идет на пользу ни одной из сторон.

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«Основой для наших хороших отношений являются стабильный мир в проливе, а также приверженность тайваньцев к свободе, демократии и суверенитету», — добавила глава администрации.

В начале августа обстановка в отношениях Китая и Тайваня серьезно обострилась из-за визита на остров спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. Официальные китайские власти осудили несогласованный прилет американского политика, начав в ответ крупные военные учения вокруг Тайваня.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности защитить Тайвань, если КНР попытается изменить статус острова силовыми способами.

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