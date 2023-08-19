Мир 19 августа 2023, 10:46 Тайвань обнаружил более 40 летательных аппаратов и восемь кораблей армии Китая Тайвань зафиксировал возле острова летательные аппараты и корабли НОАК Википедия

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Военные Тайваня зафиксировали утром 19 августа 42 летательных аппарата и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), 26 из них пересекли условную середину Тайваньского пролива. Об этом сообщило Taiwan News со ссылкой на оборонное ведомство.

Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, многоцелевых Y-9, истребителях J-10, J-11, J-16, Су-30 и вертолетах Z-9.

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Ранее Восточная зона НОАК заявила о проведении совместных учений вокруг Тайваня. Армия организовала проверку боевой готовности ВВС и ВМС, указал ТАСС. Маневры должны стать «серьезным предупреждением сепаратистским силам, поддерживающим так называемую независимость Тайваня».

Весной текущего года председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайских военных усилить подготовку к реальным боевым действиям, обновлять тактику и методы обучения.

Также министр обороны КНР Ли Шанфу в августе предупредил международное сообщество о бесперспективности спекуляций на тему Тайваня. По его словам, попытки играть с огнем на эту тему обречены.

Минобороны Китая обвинило США во вмешательстве во внутренние дела другого государства. А председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН осудить поступок американцев.