Тайвань и Китай подготовились к тайфуну Митаг. Скорость ветра достигнет 162 км/ч

Из-за приближающегося тайфуна Митаг штормовое предупреждение объявили на Тайване. Ураган движется на остров со скоростью 27 километров в час. Также желтый уровень опасности введен и в Китае.

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Сейчас тайфун находится в 395 километрах к юго-востоку от тайваньского города Тайбэй. При этом максимальная скорость ветра по мере того, как он будет приближаться к побережью, может достигнуть 162 километров в час. Об этом рассказали специалисты центрального метеорологического бюро Тайваня, написало РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков Митаг достигнет северного и северо-восточного побережья острова уже к вечеру 30 сентября. Больше всего ненастье угрожает уездам Тайтун, Илань и Хуалянь.

Местные власти на севере и северо-востоке острова еще в воскресенье ввели чрезвычайные меры. Так, закрыты детские сады, школы, государственные учреждения, финансовые институты.

После того, как ураган достигнет Тайваня, он продолжит двигаться в северном направлении и к ночи 1 октября может достигнуть побережья восточной провинции Чжэцзя (Китай). В связи с этим в КНР объявлен желтый уровень опасности, сообщил ТАСС. Штормовой ветер и сильные ливни ожидаются и в Шанхае.