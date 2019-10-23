Тайский боец нокаутировал соперника и судью одним ударом. Видео

В понедельник, 21 октября, во время турнира Max Muay Thai 25-летний тайский боксер Гоу Дакуй нокаутировал судью ударом ноги в лицо. Видео с поединка появилось в Twitter.

На кадрах видно, что тайский боксер собирался у канатов добить своего противника ударом ноги в голову. Он уже начал выполнять маневр, когда в бой решил вмешаться рефери. Он подошел к боксерам и оказался в пределах досягаемости.

В результате судья получил от спортсмена сильный удар ногой в голову, после чего рухнул на ринг всем телом и прижал ладонь к лицу. Он смог самостоятельно сесть, а через несколько секунд к рефери подбежали врачи, которые оказали ему первую помощь.

Вместе с ним упал и соперник Дакуя, которому и предназначался удар. Несмотря на то, что ему досталось не в полную силу, боксеру пондобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и подняться на ноги.

В результате Гоу Дакуй стал победителем этого поединка.