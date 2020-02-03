Тайские врачи создали смесь лекарств против коронавируса

Медикам в Таиланде удалось вылечить одну из пациенток от коронавируса. Врачи использовали препарат от гриппа и лекарство против СПИДа. Такая смесь оказалась эффективной, теперь специалисты планируют провести дополнительные исследования.

Лечили комбинацией из двух препаратов 71-летнюю пациентку из Китая. Женщина попала в больницу Рачавити в Бангкоке, пишет South China Morning Post со ссылкой на минздрав Таиланда. Врачи диагностировали у китаянки пневмонию, вызванную новым типом вируса, с тяжелыми симптомами.

Пациентку решили лечить препаратом «Осельтамивир», который назначают от гриппа, а также лекарством от СПИДа под названием «Лопинавир / Ритонавир». Через 48 часов женщину снова проверили на коронавирус, но тест показал отрицательный результат.

Сейчас минздрав страны хочет подтвердить полученные данные по лечению и ждет результатов дополнительного исследования.

Всего в Таиланде насчитывается 19 подтвержденных случаев заражения 2019-nCoV. Под наблюдением врачей находятся 382 человека с подозрением на заболевание. В Китае число инфицированных уже перевалило за 17,2 тысячи человек. Летальных случаев — 361.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в России, с 3 февраля было закрыто железнодорожное сообщение с Китаем.