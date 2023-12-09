09 декабря 2023, 11:27
Тайный страх украинцев раскрыли во Франции
France 24 сообщил о страхе украинцев остаться без поддержки США
Население Украины живет в страхе потерять поддержку со стороны США в конфликте с Россией. Об этом сообщил французский телеканал France 24.
Авторы материала отметили, что украинцы опасаются отказа от финансирования страны и со стороны Евросоюза.
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«Они ждут эффекта домино, когда союзники последуют примеру США и тоже откажутся выделять средства на страну», — добавили журналисты.
Телеканал уточнил, что на Украине есть понимание неспособности сражаться против России без западного оружия. Поэтому на большой части страны сейчас царит состояние шока и отрицания.
«Сами украинцы серьезно злятся на США и западных союзников, которые ждали успеха от контрнаступления, хотя сами поставили ВСУ очень ограниченное число военной техники», — заключили авторы.
Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябре признал, что Украина не смогла показать красивый и глубокий прорыв российской обороны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о невозможности победы над Россией на поле боя.
США
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Украина
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