Мир 09 декабря 2023, 11:27 Тайный страх украинцев раскрыли во Франции France 24 сообщил о страхе украинцев остаться без поддержки США

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Население Украины живет в страхе потерять поддержку со стороны США в конфликте с Россией. Об этом сообщил французский телеканал France 24.

Авторы материала отметили, что украинцы опасаются отказа от финансирования страны и со стороны Евросоюза.

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«Они ждут эффекта домино, когда союзники последуют примеру США и тоже откажутся выделять средства на страну», — добавили журналисты.

Телеканал уточнил, что на Украине есть понимание неспособности сражаться против России без западного оружия. Поэтому на большой части страны сейчас царит состояние шока и отрицания.

«Сами украинцы серьезно злятся на США и западных союзников, которые ждали успеха от контрнаступления, хотя сами поставили ВСУ очень ограниченное число военной техники», — заключили авторы.

Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябре признал, что Украина не смогла показать красивый и глубокий прорыв российской обороны. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о невозможности победы над Россией на поле боя.