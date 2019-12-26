«Тайный Санта» Билл Гейтс отправил американке 37-килограммовый подарок

Шелби рассказала об этом рождественском чуде на своем YouTube-канале и показала все праздничные подарки от одного из самых известных пользователей RеdditGifts.

Девушка получила наборы конструктора LEGO с Хогвартсом из «Гарри Поттера» и роботом R2D2 из «Звездных войн», несколько упаковок печенья, много сувениров на тему сериала «Твин Пикс» и другие подарки.

Гейтс также сделал пожертвование в фонд «Американская ассоциация сердца» в честь матери Шелби, которая умерла в марте 2019 года. Не забыл знаменитый «тайный Санта» и про кота американки.

Гейтс внимательно изучил страницы девушки в социальных сетях, поэтому выбрал подарки, которые ей понравились.